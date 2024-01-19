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Чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою значно зросла - Буданов

Чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою значно зросла - Буданов

Київ • УНН

 • 29439 перегляди

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, російські спроби просунутися на сході України є безуспішними, а втрати росіян зростають вже кілька тижнів підряд. При цьому є великі сумніви у здатності росії покрити такі великі втрати, навіть за підтримки Північної Кореї.

Вже два місяці росіяни намагають наступати на Сході, але результату не мають, а чисельність їх втрат зростає. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в коментарі для видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Кирило Буданов відзначив, що спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

Остання їхня спроба наступати триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно

Окрім того, Буданов повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла. А також висловив сумнів у спроможності росії еквівалентно покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки північної кореї.

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