Чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою значно зросла - Буданов

Вже два місяці росіяни намагають наступати на Сході, але результату не мають, а чисельність їх втрат зростає. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в коментарі для видання Financial Times, передає УНН.

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Кирило Буданов відзначив, що спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

Остання їхня спроба наступати триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно

Окрім того, Буданов повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла. А також висловив сумнів у спроможності росії еквівалентно покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки північної кореї.

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Керівник української спецслужби наголосив на необхідності продовжувати тиск на росію, зокрема в Криму - атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації. Він нагадав, що минулого року українські підрозділи неодноразово входили до Криму і додав, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі. При цьому пріоритетним завдання відповідних місій залишається руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

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