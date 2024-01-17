В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу: росіяни перекрили Кримський міст
Київ • УНН
В окупованому росією Севастополі оголошено повітряну тривогу, повідомляється про вибухи, що лунають поблизу міста, і перекрито рух через Кримський міст.
В окупованому росіянами Севастополі оголошена повітряна тривога. Про це заявив так званий глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.
Деталі
В окупованому Севастополі оголошена повітряна тривога. Місцеві ЗМІ повідомляють також, що росіяни перекрили рух через Кримський міст.
Доповнення
У Telegram-каналах пишуть, що в район окупованого міста Севастополь лунають вибухи.