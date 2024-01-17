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В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу: росіяни перекрили Кримський міст

Київ • УНН

 • 24198 перегляди

В окупованому росією Севастополі оголошено повітряну тривогу, повідомляється про вибухи, що лунають поблизу міста, і перекрито рух через Кримський міст.

В окупованому росіянами Севастополі оголошена повітряна тривога. Про це заявив так званий глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.

 Деталі 

В окупованому Севастополі оголошена повітряна тривога. Місцеві ЗМІ повідомляють також, що росіяни перекрили рух через Кримський міст.

Доповнення 

У Telegram-каналах пишуть, що в район окупованого міста Севастополь лунають вибухи. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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