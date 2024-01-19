Численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой значительно возросла - Буданов
Киев • УНН
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, российские попытки продвинуться на востоке Украины являются безуспешными, а потери россиян растут уже несколько недель подряд. При этом есть большие сомнения в способности россии покрыть такие большие потери, даже при поддержке Северной Кореи.
Уже два месяца россияне пытаются наступать на Востоке, но результата не имеют, а численность их потерь растет. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в комментарии для издания Financial Times, передает УНН.
Детали
Кирилл Буданов отметил, что попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва.
Последняя их попытка наступать длится уже два месяца. Фактически, безрезультатно
Кроме того, Буданов сообщил, что численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросла. А также выразил сомнение в способности россии эквивалентно покрывать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке Северной Кореи.
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Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации. Он напомнил, что в прошлом году украинские подразделения неоднократно входили в Крым и добавил, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем. При этом приоритетной задачей соответствующих миссий остается разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.
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Численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой значительно возросла - Буданов
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, российские попытки продвинуться на востоке Украины являются безуспешными, а потери россиян растут уже несколько недель подряд. При этом есть большие сомнения в способности россии покрыть такие большие потери, даже при поддержке Северной Кореи.
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