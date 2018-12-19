На информационную кампанию относительно светоотражающих элементов на дорогах выделят 18 млн грн

"По состоянию на сегодня общая сумма средств, предусмотренных в 2019 году на выполнение задания" улучшение безопасного поведения участников дорожного движения "Государственной программы, составляет 200 300 000 грн, в том числе 18 млн грн на информационную кампанию по использованию светоотражающих элементов пешеходами и велосипедистами в темное время суток, в рамках которой, в том числе, планируется обеспечение учащихся, получающих общее среднее образование, светоотражающими элементами, размещение их на одежде школьников, портфелях (рюкзаки, ранцы)", - сообщили в пресс-служб.



При этом в ведомстве добавили, что окончательная сумма средств на программу по обеспечению светоотражательными материалами школьников в 2019 году будет определена после согласования проекта постановления с органами власти.



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Также в Мининфраструктуры отметили, что пока Минфин и Минобразования не подали свои предложения к разработке законопроекта по обеспечению учащихся школ светоотражающими элементами, а местные власти не предоставили данных о количестве школьников, которым должны быть предоставлены соответствующие элементы. Мининфраструктуры, в свою очередь, разрабатывает проект постановления КМУ, который и предусматривает обеспечение учащихся пяти областей такими элементами.



Напомним, за 9 месяцев 2018 в ДТП в Украине погибло 2266 человек.



С начала 2018 года на дорогах Украины произошло свыше 122 000 дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 000 - с пострадавшими.