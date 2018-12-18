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ДТП з військовими: водія автобуса заарештували

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Суд взяв під варту водія автобуса "Неоплан", за участі якого сталася смертельна ДТП у Львівській області, у якій загинули троє військових. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар обласної прокуратури Юлія Шевченко.

ДТП з військовими: водія автобуса заарештували

"Галицький районний суд міста Львова обрав затриманому водію міру запобіжного заходу – тримання під вартою шістдесят днів, без альтернативи внесення застави", – повідомила Шевченко.

Нагадаємо, ДТП сталася 16 грудня, у смт Івано-Франкове Львівської області. Встановлено, що підозрюваний не впорався із керуванням автобуса "Неоплан" та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із легковиком "Вольво".

Від отриманих травм водій та троє пасажирів легкового автомобіля загинули на місці ДТП, а ще двох – госпіталізували. Згодом стало відомо, що у цій ДТП загинули троє військовослужбовців.

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