ДТП с военными: водителя автобуса арестовали

"Галицкий районный суд Львова избрал задержанному водителю меру пресечения – содержание под стражей шестьдесят дней, без альтернативы внесения залога", – сообщила Шевченко.

Напомним, ДТП произошло 16 декабря, в пгт Ивано-Франково Львовской области. Установлено, что подозреваемый не справился с управлением автобуса "Неоплан" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Вольво".

От полученных травм водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте ДТП, а еще двух - госпитализировали. Впоследствии стало известно, что в этом ДТП погибли трое военнослужащих.