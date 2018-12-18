ДТП с военными: водителя автобуса арестовали
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Суд взял под стражу водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, в котором погибли трое военных. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Шевченко.
"Галицкий районный суд Львова избрал задержанному водителю меру пресечения – содержание под стражей шестьдесят дней, без альтернативы внесения залога", – сообщила Шевченко.
Напомним, ДТП произошло 16 декабря, в пгт Ивано-Франково Львовской области. Установлено, что подозреваемый не справился с управлением автобуса "Неоплан" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Вольво".
От полученных травм водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте ДТП, а еще двух - госпитализировали. Впоследствии стало известно, что в этом ДТП погибли трое военнослужащих.