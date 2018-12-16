Смертельна ДТП у Львівській області: водія автобуса затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Водія автобуса "Неоплан", за участі якого сталася смертельна ДТП у Львівській області, затримали. 43-річному киянину загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"Водія "Неоплана" затримано в порядку ст. 208 КПК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті – позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування, призначено експертизи", – йдеться в повідомленні.
З’ясувалося, що 43-річний киянин, керуючи автобусом "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем "Вольво" під керуванням 23-річного мешканця Волинської області. На момент ДТП в автобусі перебували водій та 67 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.
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"Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика, 21-річний житель Харківщини, 22-річний мешканець Сумщини та 26-річний житель Рівненщини, померли на місці події. Ще двох пасажирів "Вольво", 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню", – зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, сьогодні вночі у селищі Івано-Франкове Львівської області зіткнулися автобус "Неоплан", який виконував міжнародний рейс, і легковий автомобіль. Внаслідок ДТП четверо людей загинули.