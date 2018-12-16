На Львівщині через ДТП з автобусом загинуло четверо осіб
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Львівщині трапилось ДТП внаслідок якого загинуло четверо людей. Ще двоє госпіталізовані. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області, передає кореспондент УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 грудня, о 3.10 на автодорозі Львів — Краковець по вулиці Яворівській в селищі Івано-Франкове, Яворівського району. Поліцейські попередньо встановили, що сталося зіткнення автобуса “Неоплан” міжнародного рейсу Дніпро — Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова під керуванням 43-річного киянина, та легкового автомобіля “Вольво”.
Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика померли на місці події, ще двох пасажирів “Вольво”, 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню",- повідомили у Нацполіції. На момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи усіх учасників ДТП, з’ясовують обставини автозіткнення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадуємо, через ДТП з 5 авто, яка сталася на так званій Одеській трасі в районі Чабанів на Київщині, до лікарні забрали трьох людей, серед них — одна мала дитина.