У поліції уточнили: серед постраждалих у ДТП на Одеській трасі є дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Через ДТП з 5 авто, яка сталася на так званій Одеській трасі в районі Чабанів на Київщині, до лікарні забрали трьох людей, з них — одна мала дитина. Це у коментарі УНН уточнив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
“Трьох людей забрали у лікарню, з них одна дитина 2018 року народження”, — повідомив речник обласної поліції.
Зі слів Жуковича, у дитини — підозра на струс головного мозку. Її забрали до лікарні разом з матір’ю 1989 року народження. Також з місця ДТП до лікарні забрали одного чоловіка.
Як повідомляв УНН, три дорожньо-транспортних пригоди одна за одною сталися сьогодні на так званій Одеській трасі у районі селища Чабани Київської області, серед п’яти автомобілів, які потрапили в аварію — маршрутка. Двоє людей опинилися у лікарні.