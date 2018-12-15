На Одеській трасі одна за одною сталися три ДТП: двоє людей у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Три дорожньо-транспортних пригоди одна за одною сталися сьогодні на так званій Одеській трасі у районі селища Чабани Київської області, серед п'яти автомобілів, які потрапили в аварію - маршрутка. Двоє людей опинилися у лікарні. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
"Біля Чабанів ДТП було спочатку двох машин, легковиків. Маршрутний мікроавтобус об'їжджав цю ДТП і вдарився у відбійник. А ще дві машини позаду їхали, і теж одна почала гальмувати і в неї в'їхала ще одна", - зазначив він.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи ДТП сталися через погодні умови, Жукович зазначив, що "там дорога чиста", а питання у тому, що у цьому районі поставили світлофор, і водії розвивають швидкість, а перед світлофором необхідно гальмувати. "Дорога там нормальна, сухе покриття", - наголосив він.
З його слів, усі автомобілі їхали в одному напрямку.
"Спочатку одна ДТП, потім - друга, а потім - ще й третя. І внаслідок цих трьох ДТП там п'ять машин, механічні ушкодження, дві людини травмовані у лікарні", - зазначив він.
"Дві людини в лікарні, але не тяжкі", - уточнив Жукович.
За його словами, інформації про дитину, про що раніше повідомили у соцмережі, серед постраждалих не було.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, бус з пасажирами потрапив у ДТП, семеро осіб в лікарні.