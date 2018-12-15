На Одеській трасі одна за одною сталися три ДТП: двоє людей у лікарні

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Три дорожньо-транспортних пригоди одна за одною сталися сьогодні на так званій Одеській трасі у районі селища Чабани Київської області, серед п'яти автомобілів, які потрапили в аварію - маршрутка. Двоє людей опинилися у лікарні. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.