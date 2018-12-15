На Одесской трассе одно за другим произошли три ДТП: два человека в больнице

"Возле Чабанов ДТП было сначала двух машин, легковых. Маршрутный микроавтобус объезжал это ДТП и ударился в отбойник. А еще две машины позади ехали, и тоже одна начала тормозить и в нее въехала еще одна", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, произошли ли ДТП из-за погодных условий, Жукович отметил, что "там дорога чистая", а вопрос в том, что в этом районе поставили светофор, и водители развивают скорость, а перед светофором необходимо тормозить. "Дорога там нормальная, сухое покрытие", - подчеркнул он.

По его словам, все автомобили ехали в одном направлении.

"Сначала одно ДТП, затем - второе, а потом - еще и третье. И в результате этих трех ДТП там пять машин, механические повреждения, два человека травмированные в больнице", - отметил он.

"Два человека в больнице, но не тяжелые", - уточнил Жукович.

По его словам, информации о ребенке, о чем ранее сообщили в соцсети, среди пострадавших не было.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, бус с пассажирами попал в ДТП, семь человек в больнице.