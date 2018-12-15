В полиции уточнили: среди пострадавших в ДТП на Одесской трассе есть ребенок

“Три человека забрали в больницу, из них один ребенок 2018 рождения”, — сообщил пресс-секретарь областной полиции.

По словам Жуковича, у ребенка — подозрение на сотрясение головного мозга. Его забрали в больницу вместе с матерью 1989 года рождения. Также с места ДТП в больницу забрали одного мужчину.

Как сообщал УНН, три дорожно-транспортных происшествия одна за другой произошли сегодня на так называемой Одесской трассе в районе поселка Чабаны Киевской области, среди пяти автомобилей, которые попали в аварию — маршрутка. Два человека оказались в больнице.