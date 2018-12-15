В полиции уточнили: среди пострадавших в ДТП на Одесской трассе есть ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Из-за ДТП с 5 авто, которое произошло на так называемой Одесской трассе в районе Чабанов Киевской области, в больницу забрали трех человек, из них — один ребенок. Это в комментарии УНН уточнил представитель ГУ ЧП в области Николай Жукович.
“Три человека забрали в больницу, из них один ребенок 2018 рождения”, — сообщил пресс-секретарь областной полиции.
По словам Жуковича, у ребенка — подозрение на сотрясение головного мозга. Его забрали в больницу вместе с матерью 1989 года рождения. Также с места ДТП в больницу забрали одного мужчину.
Как сообщал УНН, три дорожно-транспортных происшествия одна за другой произошли сегодня на так называемой Одесской трассе в районе поселка Чабаны Киевской области, среди пяти автомобилей, которые попали в аварию — маршрутка. Два человека оказались в больнице.