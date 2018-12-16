На Львовщине из-за ДТП с автобусом погибли четыре человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 декабря. УНН. На Львовщине произошло ДТП в результате которого погибли четыре человека. Еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает корреспондент УНН.
“Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 декабря, в 3.10 на автодороге Львов — Краковец по улице Яворовской в поселке Ивано-Франково, Яворовского района. Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автобуса „Неоплан“ международного рейса Днепр — Згожелец (Польша), который двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, и легкового автомобиля „Вольво“.
От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров „Вольво“, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу”, - сообщили в Нацполиции. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП, выясняют обстоятельства автостолкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напоминаем, из-за ДТП с 5 авто, которое произошло на так называемой Одесской трассе в районе Чабанов Киевской области, в больницу забрали трех человек, из них — один ребенок.