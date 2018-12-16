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Смертельное ДТП во Львовской области: водителя автобуса задержали

Киев • УНН

 • 13455 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, задержали. 43-летнему киевлянину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.

Смертельное ДТП во Львовской области: водителя автобуса задержали

"Водитель "Неоплана" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что 43-летний киевлянин, управляя автобусом "Неоплан" международного рейса Днепр – Згожелец (Польша) и двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Вольво" под управлением 23-летнего жителя Волынской области. На момент ДТП в автобусе находились водитель и 67 пассажиров. Никто из них не пострадал.

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"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки, 21-летний житель Харьковской области, 22-летний житель Сумской области и 26-летний житель Ровенской области, скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров "Вольво", 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковской области, с телесными повреждениями доставили в больницу", – отметили в ГУНП.

Напомним, сегодня ночью в поселке Ивано-Франково Львовской области столкнулись автобус "Неоплан", который выполнял международный рейс, и легковой автомобиль. В результате ДТП четыре человека погибли.

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