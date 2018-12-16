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У нічній ДТП з автобусом на Львівщині загинуло троє військових

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 грудня. УНН. В ДТП, яке трапилось сьогодні, в місті Івано-Франкове, Львівської області загинуло троє військовослужбовців 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Про це повідомлено на офіційній сторінці академії у Facebook, інформує кореспондент УНН.

У нічній ДТП з автобусом на Львівщині загинуло троє військових

“Світла та вічна пам’ять загиблим військовослужбовцям 184-го Навчального центру солдатам Назарію Пастеруку, Віктору Транкову та Костянтину Прядеїну. 16 грудня 2018 року трагічно, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Івано-Франкове Яворівського району загинули військовослужбовці військової служби за контрактом 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного солдати Назарій Пастерук, Віктор Транков та Костянтин Прядеїн”, — повідомили в Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Керівництво Національної академії сухопутних військ, командування та особовий склад 184-го Навчального центру висловило щире співчуття родинам загиблих. “Наш колектив втратив відповідальних військовослужбовців, висококваліфікований фахівців, воїнів — щирих патріотів України”, — додали в академії.

Як повідомляв УНН, водія автобуса “Неоплан”, за участі якого сталася смертельна ДТП у Львівській області, затримали. 43-річному киянину загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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