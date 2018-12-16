В ночном ДТП с автобусом на Львовщине погибли трое военных
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 декабря. УНН. В ДТП, которое случилось сегодня, в городе Ивано-Франково Львовской области погибли трое военнослужащих 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. Об этом сообщается на официальной странице академии в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Светлая и вечная память погибшим военнослужащим 184-го Учебного центра солдатам Назарию Пастеруку, Виктору Транкову и Константину Прядеину. 16 декабря 2018 года трагически, в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин", - сообщили в национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.
Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выразило искренние соболезнования семьям погибших. "Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированных специалистов, воинов - искренних патриотов Украины", - добавили в академии.
Как сообщал УНН, водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, задержали. 43-летнему киевлянину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.