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На інформаційну кампанію щодо світловідбивних елементів на дорогах виділять 18 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. В наступному році на інформаційну кампанію щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами, а також на забезпечення такими елементами школярів передбачено 18 млн грн. Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури у відповіді на журналістський запит УНН.

На інформаційну кампанію щодо світловідбивних елементів на дорогах виділять 18 млн грн

"Станом на сьогодні загальна сума коштів, передбачених у 2019 році на виконання завдання "покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху" Державної програми, складає 200,3 млн грн, у тому числі 18 млн грн на інформаційну кампанію щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби, в рамках якої, у тому числі, планується забезпечення учнів, які здобувають загальну середню освіту, світловідбивними елементами, розміщення їх на одязі школярів, портфелях (рюкзаках, ранцях)", - повідомили в прес-службі.

При цьому у відомстві додали, що остаточна сума коштів на програму із забезпечення світловідбивними матеріалами школярів у 2019 році буде визначена після погодження проекту постанови з органами влади.

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Також в Мінінфраструктури зазначили, що наразі Мінфін та Міносвіти не подали свої пропозиції до розробки законопроекту по забезпеченню учнів шкіл світловідбивними елементами, а органи місцевої влади не надали даних про кількість школярів, яким мають бути надані відповідні елементи. Мінінфраструктури, в свою чергу, розробляє проект постанови КМУ, який і передбачає забезпечення учнів п’яти областей такими елементами.

Нагадаємо, за 9 місяців 2018 року у ДТП в Україні загинуло 2 266 осіб.

З початку 2018-го року на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими.

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