На базе Министерства развития общин и территорий создан Координационный штаб по вопросам восстановления систем жизнеобеспечения населения Сумской области в результате очередной атаки России. В министерстве рассказали основные задачи штаба, передает УНН.

Детали

На базе Министерства развития общин и территорий Украины создан Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения Сумской области во время ограничения или прекращения поставок электрической энергии - говорится в сообщении.

Отмечается, что штабу поручено:

подготовить планы установки мобильных генераторов в больницах, школах и других социально значимых объектах, а также резервных источников теплоснабжения;

обеспечить оперативное информирование населения через цифровые платформы и другие каналы связи о наличии и работе «Пунктов несокрушимости»;



координацию защиты ключевых объектов энергетической инфраструктуры от возможных атак и обеспечение быстрого восстановления после чрезвычайных ситуаций;



мобилизацию всех доступных государственных и частных ресурсов для скорейшего восстановления жизнеобеспечения общин;



подготовку региональных систем жизнеобеспечения к зимнему периоду, включая проверку готовности котельных и теплосетей;



организовать регулярный мониторинг состояния энергообеспечения в регионах, особенно уязвимых к отключениям, с еженедельным отчетом в Министерство развития общин и территорий.



Напомним,

После российских атак на энергообъекты в Сумской области наблюдаются отключения электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе ремонтных бригад и создании Координационного штаба для решения ситуации.