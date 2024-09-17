Киев • УНН
На базе Минрегиона создан Координационный штаб для восстановления систем жизнеобеспечения Сумщины после атаки РФ. Штаб будет заниматься подготовкой планов, информированием населения и координацией защиты объектов.
На базе Министерства развития общин и территорий создан Координационный штаб по вопросам восстановления систем жизнеобеспечения населения Сумской области в результате очередной атаки России. В министерстве рассказали основные задачи штаба, передает УНН.
Детали
На базе Министерства развития общин и территорий Украины создан Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения Сумской области во время ограничения или прекращения поставок электрической энергии
Отмечается, что штабу поручено:
Напомним,
После российских атак на энергообъекты в Сумской области наблюдаются отключения электроэнергии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе ремонтных бригад и создании Координационного штаба для решения ситуации.