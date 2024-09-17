На Сумщині створили штаб з питань відновлення систем життєзабезпечення: які його завдання
Київ • УНН
На базі Мінрегіону утворено Координаційний штаб для відновлення систем життєзабезпечення Сумщини після атаки РФ. Штаб займатиметься підготовкою планів, інформуванням населення та координацією захисту об'єктів.
На базі Міністерства розвитку громад та територій утворено Координаційний штаб з питань відновлення систем життєзабезпечення населення Сумської області внаслідок чергової атаки росії. В міністерстві розповіли основні завдання штабу, передає УНН.
Деталі
На базі Міністерства розвитку громад та територій України утворено Координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення Сумської області під час обмеження або припинення постачання електричної енергії
Зазначається, що штабу доручено:
- підготувати плани встановлення мобільних генераторів у лікарнях, школах та інших соціально значущих об’єктах, а також резервних джерел теплопостачання;
- забезпечити оперативне інформування населення через цифрові платформи та інші канали зв’язку про наявність та роботу “Пунктів незламності”;
- координацію захисту ключових об’єктів енергетичної інфраструктури від можливих атак та забезпечення швидкого відновлення після надзвичайних ситуацій;
- мобілізацію всіх доступних державних та приватних ресурсів для якнайшвидшого відновлення життєзабезпечення громад;
- підготовку регіональних систем життєзабезпечення до зимового періоду, включаючи перевірку готовності котелень і тепломереж;
- організувати регулярний моніторинг стану енергозабезпечення в регіонах, особливо вразливих до відключень, зі щотижневим звітом до Міністерства розвитку громад та територій.
Нагадаємо
Після російських атак на енергооб'єкти в Сумській області спостерігаються відключення електроенергії. Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу ремонтних бригад та створення Координаційного штабу для вирішення ситуації.