Зеленський про ситуацію в енергетиці на Сумщині: працюють ремонтні бригади, створений Координаційний штаб
Київ • УНН
Після російських атак на енергооб'єкти в Сумській області спостерігаються відключення електроенергії. Президент Зеленський повідомив про роботу ремонтних бригад та створення Координаційного штабу для вирішення ситуації.
Після російських ударів по енергооб’єктах в Сумах та області спостерігається відключення електроенергії. Наразі працюють ремонтні бригади, створений Координаційний штаб. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Були доповіді щодо ситуації в Сумах та області. Після російських ударів по енергооб’єктах є відключення. Місто Суми, райони області. Зараз працюють ремонтні бригади. Створений Координаційний штаб. Я дякую всім, хто залучений до відновлювальних робіт: і енергетикам, і обласній владі, і місцевій владі, усім працівникам ДСНС
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