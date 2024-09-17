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Зеленський про ситуацію в енергетиці на Сумщині: працюють ремонтні бригади, створений Координаційний штаб

Зеленський про ситуацію в енергетиці на Сумщині: працюють ремонтні бригади, створений Координаційний штаб

Київ • УНН

 • 19284 перегляди

Після російських атак на енергооб'єкти в Сумській області спостерігаються відключення електроенергії. Президент Зеленський повідомив про роботу ремонтних бригад та створення Координаційного штабу для вирішення ситуації.

Після російських ударів по енергооб’єктах в Сумах та області спостерігається відключення електроенергії. Наразі працюють ремонтні бригади, створений Координаційний штаб. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Були доповіді щодо ситуації в Сумах та області. Після російських ударів по енергооб’єктах є відключення. Місто Суми, райони області. Зараз працюють ремонтні бригади. Створений Координаційний штаб. Я дякую всім, хто залучений до відновлювальних робіт: і енергетикам, і обласній владі, і місцевій владі, усім працівникам ДСНС

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Російські війська завдали ракетного удару по підприємству в Сумах, поранивши чоловіка.

На тлі критичної ситуації з міською інфраструктурою мешканців Сум закликають сьогодні ввечері зробити запаси води.

Павло Башинський

Павло Башинський

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