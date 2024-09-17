Ситуація в енергетиці складна: сумчан закликали зробити запаси води
Київ • УНН
Мешканців Сум просять зробити запаси води ввечері через критичну ситуацію з інфраструктурою. З 17:00 до 21:00 водозабори подаватимуть воду, після чого водопостачання буде призупинено для наповнення резервуарів.
На тлі критичної ситуації з міською інфраструктурою мешканців Сум закликають сьогодні ввечері зробити запаси води. Про це йдеться в заяві в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, передає УНН.
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За його словами, усі сумські водозабори з 17:00 до 21:00 подаватимуть воду в місто.
Проте у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель містян і здійснюватимуть наповнення резервуарів. Тому пропонуємо мешканцям потурбуватися про запас питної води
Нагадаємо
Вранці, 17 вересня, стало відомо, що у Сумах після масованої атаки "шахедів" відновлено енергопостачання всіх водозаборів, формується нормативний тиск подачі води в місто.