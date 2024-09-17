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Ситуація в енергетиці складна: сумчан закликали зробити запаси води

Ситуація в енергетиці складна: сумчан закликали зробити запаси води

Київ • УНН

 • 14057 перегляди

Мешканців Сум просять зробити запаси води ввечері через критичну ситуацію з інфраструктурою. З 17:00 до 21:00 водозабори подаватимуть воду, після чого водопостачання буде призупинено для наповнення резервуарів.

На тлі критичної ситуації з міською інфраструктурою мешканців Сум закликають сьогодні ввечері зробити запаси води. Про це йдеться в заяві в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, передає УНН.

Деталі 

За його словами, усі сумські водозабори з 17:00 до 21:00 подаватимуть воду в місто.

Проте у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель містян і здійснюватимуть наповнення резервуарів. Тому пропонуємо мешканцям потурбуватися про запас питної води

- додає в.о. Сумського міського голови

Нагадаємо

Вранці, 17 вересня, стало відомо, що у Сумах після масованої атаки "шахедів" відновлено енергопостачання всіх водозаборів, формується нормативний тиск подачі води в місто.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Суспільство

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