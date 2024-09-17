Ситуация в энергетике сложная: сумчан призвали сделать запасы воды

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

  •  34143 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

  •  62322 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  45144 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  100198 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

  •  87850 просмотра
публикации
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

  •  87850 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  100198 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  113462 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  186343 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  200943 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

  •  62322 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  101566 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  68323 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  143125 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  111206 просмотра
Актуальное
Ситуация в энергетике сложная: сумчан призвали сделать запасы воды

Ситуация в энергетике сложная: сумчан призвали сделать запасы воды

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 15:11  •  1636 просмотра

Read in English

Жителей Сум просят сделать запасы воды вечером из-за критической ситуации с инфраструктурой. С 17:00 до 21:00 водозаборы будут подавать воду, после чего водоснабжение будет приостановлено для наполнения резервуаров.

На фоне критической ситуации с городской инфраструктурой жителей Сум призывают сегодня вечером сделать запасы воды. Об этом говорится в заявлении и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, передает УНН.

Детали 

По его словам, все сумские водозаборы с 17:00 до 21:00 будут подавать воду в город.

Однако в связи со сложной ситуацией в энергетике с 21:00 водонасосные станции приостановят водоснабжение домов горожан и будут осуществлять наполнение резервуаров. Поэтому предлагаем жителям позаботиться о запасе питьевой воды

- добавляет и.о. Сумского городского головы

Напомним,

Утром, 17 сентября, стало известно, что в Сумах после массированной атаки «шахедов» восстановлено энергоснабжение всех водозаборов, формируется нормативное давление подачи воды в город.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
  •  2753 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
  •  55232 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
  •  96812 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Эксклюзив
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
  •  95775 просмотра

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Эксклюзив
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
  •  92278 просмотра

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
  •  113462 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
16 сентября 2024, 14:45  •  101270 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
16 сентября 2024, 10:45  •  107128 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
16 сентября 2024, 10:16  •  107502 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
16 сентября 2024, 09:53  •  103775 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Популярные

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

  •  87850 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  100198 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  45144 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

  •  62322 просмотра
Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

Стефанишина обсудила с Генсеком НАТО пояс безопасности над западными регионами Украины

  •  34143 просмотра

Публикации

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

  •  87850 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  100198 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  113462 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  186343 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  200943 просмотра

Война

Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

  •  6991 просмотра
В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

  •  8595 просмотра
кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

  •  13070 просмотра
россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Сумах, есть раненый - прокуратура

россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Сумах, есть раненый - прокуратура

  •  9756 просмотра
Российские пропагандисты провели лекции в оккупированных школах Херсонщины - Центр нацсопротивления

Российские пропагандисты провели лекции в оккупированных школах Херсонщины - Центр нацсопротивления

  •  10751 просмотра

политика

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

  •  3160 просмотра
кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

  •  13070 просмотра
В ООН отреагировали на призыв Украины о гуманитарной помощи гражданским в курской области

В ООН отреагировали на призыв Украины о гуманитарной помощи гражданским в курской области

  •  13601 просмотра
Правительство одобрило законопроект о защите военных-разоблачителей коррупции

Правительство одобрило законопроект о защите военных-разоблачителей коррупции

  •  13965 просмотра
В Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут в специальный реестр: Рада поддержала законопроект

В Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут в специальный реестр: Рада поддержала законопроект

  •  17586 просмотра

Война

Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

  •  6991 просмотра
В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

  •  8595 просмотра
кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

  •  13070 просмотра
россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Сумах, есть раненый - прокуратура

россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Сумах, есть раненый - прокуратура

  •  9756 просмотра
Российские пропагандисты провели лекции в оккупированных школах Херсонщины - Центр нацсопротивления

Российские пропагандисты провели лекции в оккупированных школах Херсонщины - Центр нацсопротивления

  •  10751 просмотра

политика

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

  •  3160 просмотра
кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

кремль требует от гауляйтеров нарастить темпы паспортизации на ВОТ Украины - Сопротивление

  •  13070 просмотра
В ООН отреагировали на призыв Украины о гуманитарной помощи гражданским в курской области

В ООН отреагировали на призыв Украины о гуманитарной помощи гражданским в курской области

  •  13601 просмотра
Правительство одобрило законопроект о защите военных-разоблачителей коррупции

Правительство одобрило законопроект о защите военных-разоблачителей коррупции

  •  13965 просмотра
В Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут в специальный реестр: Рада поддержала законопроект

В Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут в специальный реестр: Рада поддержала законопроект

  •  17586 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

16 сентября 2024, 13:37  •  45551 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  101176 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  113641 просмотра

Экономика

В течение недели аграрии подали 1 416 заявок на получение господдержки

В течение недели аграрии подали 1 416 заявок на получение господдержки

  •  1942 просмотра
Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

  •  3160 просмотра
В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

  •  8595 просмотра
Рада одобрила реформу таможни: что предполагается

Рада одобрила реформу таможни: что предполагается

  •  21315 просмотра
Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  22479 просмотра

Киев

КГГА опровергает заявления о плохом качестве воздуха в Киеве

КГГА опровергает заявления о плохом качестве воздуха в Киеве

  •  4432 просмотра
В Киеве предупредили о загрязнении воздуха: возможно негативное влияние на самочувствие

В Киеве предупредили о загрязнении воздуха: возможно негативное влияние на самочувствие

  •  7693 просмотра
ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

  •  16360 просмотра
Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора в Киевской области нет, в Сумской области - дальнейшее ухудшение качества воды

Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора в Киевской области нет, в Сумской области - дальнейшее ухудшение качества воды

  •  16551 просмотра
Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

  •  16337 просмотра