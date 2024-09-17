Ситуация в энергетике сложная: сумчан призвали сделать запасы воды

На фоне критической ситуации с городской инфраструктурой жителей Сум призывают сегодня вечером сделать запасы воды. Об этом говорится в заявлении и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, передает УНН.

Детали

По его словам, все сумские водозаборы с 17:00 до 21:00 будут подавать воду в город.

Однако в связи со сложной ситуацией в энергетике с 21:00 водонасосные станции приостановят водоснабжение домов горожан и будут осуществлять наполнение резервуаров. Поэтому предлагаем жителям позаботиться о запасе питьевой воды - добавляет и.о. Сумского городского головы

Напомним,

Утром, 17 сентября, стало известно, что в Сумах после массированной атаки «шахедов» восстановлено энергоснабжение всех водозаборов, формируется нормативное давление подачи воды в город.