Ситуация в энергетике сложная: сумчан призвали сделать запасы воды
Киев • УНН
Жителей Сум просят сделать запасы воды вечером из-за критической ситуации с инфраструктурой. С 17:00 до 21:00 водозаборы будут подавать воду, после чего водоснабжение будет приостановлено для наполнения резервуаров.
На фоне критической ситуации с городской инфраструктурой жителей Сум призывают сегодня вечером сделать запасы воды. Об этом говорится в заявлении и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, передает УНН.
Детали
По его словам, все сумские водозаборы с 17:00 до 21:00 будут подавать воду в город.
Однако в связи со сложной ситуацией в энергетике с 21:00 водонасосные станции приостановят водоснабжение домов горожан и будут осуществлять наполнение резервуаров. Поэтому предлагаем жителям позаботиться о запасе питьевой воды
Напомним,
Утром, 17 сентября, стало известно, что в Сумах после массированной атаки «шахедов» восстановлено энергоснабжение всех водозаборов, формируется нормативное давление подачи воды в город.