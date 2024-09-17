У Сумах відновили енергопостачання всіх водозаборів після масованої атаки рф
Київ • УНН
Після масованої атаки рф у Сумах відновлено енергопостачання всіх водозаборів. Водонасосні станції працюють у звичайному режимі, формується нормативний тиск подачі води в місто.
У Сумах після масованої атаки "шахедів" відновлено енергопостачання всіх водозаборів, формується нормативний тиск подачі води в місто, повідомив у вівторок начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у Telegram, пише УНН.
Енергопостачання всіх водозаборів відновлено. Водонасосні станції працюють у звичайному режимі, формується нормативний тиск подачі води в місто
Нагадаємо
Російські війська дронами типу "Shahed" уночі атакували об'єкти енергетики у Сумській області, постраждали Суми і 3 райони, 281 тис. споживачів опинились без світла, збито 16 дронів, ведуться відновлювальні роботи.
У Сумах після нічної атаки рф очікують відновлення електрики, водозабори працюють - МВА17.09.24, 10:32 • 17276 переглядiв