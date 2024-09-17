У Сумах відновили енергопостачання всіх водозаборів після масованої атаки рф

ukenru
10:16 • 2546 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 23425 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 112443 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 156492 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 221956 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 155573 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 134984 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127422 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 178358 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77143 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 95511 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 96525 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 96670 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 91379 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 83540 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 83540 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 221962 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 178360 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 210555 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 542747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 463 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 10026 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 25657 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 31184 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 50436 перегляди
Актуальне
У Сумах відновили енергопостачання всіх водозаборів після масованої атаки рф

У Сумах відновили енергопостачання всіх водозаборів після масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 20740 перегляди

Після масованої атаки рф у Сумах відновлено енергопостачання всіх водозаборів. Водонасосні станції працюють у звичайному режимі, формується нормативний тиск подачі води в місто.

У Сумах після масованої атаки "шахедів" відновлено енергопостачання всіх водозаборів, формується нормативний тиск подачі води в місто, повідомив у вівторок начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у Telegram, пише УНН.

Енергопостачання всіх водозаборів відновлено. Водонасосні станції працюють у звичайному режимі, формується нормативний тиск подачі води в місто

- написав Олексій Дрозденко. 

Нагадаємо 

Російські війська дронами типу "Shahed" уночі атакували об'єкти енергетики у Сумській області, постраждали Суми і 3 райони, 281 тис. споживачів опинились без світла, збито 16 дронів, ведуться відновлювальні роботи. 

У Сумах після нічної атаки рф очікують відновлення електрики, водозабори працюють - МВА17.09.24, 10:32 • 17276 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07