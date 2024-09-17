Тепло, как в начале августа: осень в Киеве установила новый рекорд 45 минут назад • 5044 просмотра

В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: изъято "товара" почти на 1,7 млн гривен час назад • 7335 просмотра

Вымогал взятки с перевозчиков - сообщено о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА 2 часа назад • 11084 просмотра

В Киеве на утро низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА 2 часа назад • 10696 просмотра