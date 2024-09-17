Киев • УНН
После массированной атаки РФ в Сумах восстановлено энергоснабжение всех водозаборов. Водонасосные станции работают в обычном режиме, формируется нормативное давление подачи воды в город.
В Сумах после массированной атаки «шахедов» восстановлено энергоснабжение всех водозаборов, формируется нормативное давление подачи воды в город, сообщил во вторник начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в Telegram, пишет УНН.
Энергоснабжение всех водозаборов восстановлено. Водонасосные станции работают в обычном режиме, формируется нормативное давление подачи воды в город
Напомним
Российские войска дронами типа «Shahed» ночью атаковали объекты энергетики в Сумской области, пострадали Сумы и 3 района, 281 тыс. потребителей оказались без света, сбито 16 дронов, ведутся восстановительные работы.
У Сумах після нічної атаки рф очікують відновлення електрики, водозабори працюють - МВА17 сентября 2024, 07:32 • 10923 просмотра