В Сумах после ночной атаки рф ожидают восстановления электричества, водозаборы работают - ГВА
Киев • УНН
В Сумах восстанавливают город после ночной вражеской атаки. Ожидается полное восстановление электроэнергии, водозаборы работают, транспорт курсирует, больницы функционируют, школы - на дистанционном обучении.
В Сумах после ночной вражеской атаки ожидается полное восстановление электроэнергии, водозаборы работают, транспорт, кроме электрического, курсирует, больницы функционируют, школы - на дистанционном обучении, сообщил во вторник начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Работа по восстановлению после ночной вражеской атаки активно продолжается. Ожидаем полного восстановления электроэнергии. Водозаборы подают воду», - написал Дрозденко.
По его словам, Пункты несокрушимости все в режиме готовности.
«Транспорт, кроме электрического, работает на маршрутах. Больницы обеспечены всем необходимым, работают в обычном режиме. Школы по-прежнему работают в дистанционном режиме», - указал Дрозденко.
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17 сентября 2024, 05:59 • 26560 просмотров