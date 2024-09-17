В Сумах после ночной атаки рф ожидают восстановления электричества, водозаборы работают - ГВА

В Сумах после ночной вражеской атаки ожидается полное восстановление электроэнергии, водозаборы работают, транспорт, кроме электрического, курсирует, больницы функционируют, школы - на дистанционном обучении, сообщил во вторник начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в Telegram, пишет УНН.

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«Работа по восстановлению после ночной вражеской атаки активно продолжается. Ожидаем полного восстановления электроэнергии. Водозаборы подают воду», - написал Дрозденко.

По его словам, Пункты несокрушимости все в режиме готовности.

«Транспорт, кроме электрического, работает на маршрутах. Больницы обеспечены всем необходимым, работают в обычном режиме. Школы по-прежнему работают в дистанционном режиме», - указал Дрозденко.

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