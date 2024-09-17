У Сумах після нічної атаки рф очікують відновлення електрики, водозабори працюють - МВА
Київ • УНН
У Сумах відновлюють місто після нічної ворожої атаки. Очікується повне відновлення електроенергії, водозабори працюють, транспорт курсує, лікарні функціонують, школи - на дистанційному навчанні.
У Сумах після нічної ворожої атаки очікується повне відновлення електроенергії, водозабори працюють, транспорт, окрім електричного, курсує, лікарні функціонують, школи - на дистанційному навчанні, повідомив у вівторок начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у Telegram, пише УНН.
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"Робота по відновленню після нічної ворожої атаки активно триває. Очікуємо повного відновлення електроенергії. Водозабори подають воду", - написав Дрозденко.
З його слів, Пункти незламності всі в режимі готовності.
"Транспорт, крім електричного, працює на маршрутах. Лікарні забезпечені всім необхідним, працюють у звичайному режимі. Школи, як і раніше, працюють у дистанційному режимі", - вказав Дрозденко.
рф атакувала енергетику на Сумщині: постраждали Суми і три райони, збито 16 "шахедів"17.09.24, 08:59 • 34578 переглядiв