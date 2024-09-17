росіяни завдали ракетний удар по підприємству в Сумах, є поранений - прокуратура

Російські війська сьогодні завдали ракетний удар по підприємству в місті Суми, є поранений, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

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За даними слідства, 17 вересня близько 11:05 "окупанти завдали удару, ймовірно балістичною ракетою, по території одного з підприємств у місті Суми".

Раніше в Сумській ОВА повідомили, що сьогодні, 17 вересня, вдень відбулась чергова масована ракетна атака росіян на Сумщину і зафіксовано 4 вибухи. У Генштабі повідомили, що ворог завдав 4 ракетні удари по Сумах.

"Унаслідок атаки ворога отримав поранення 41-річний чоловік", - ідеться у повідомленні прокуратури.

Як вказали у Сумській міськраді, за інформацією управління охорони здоров'я, під час повторного ворожого удару постраждав чоловік 1983 року народження. "У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, акубаротравма. Постраждалого госпіталізували до нейрохірургічного відділення", - зазначили у міськраді у Telegram.

Як повідомили у прокуратурі, проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

На тлі ворожих ударів по енергетиці у Сумах попередили про зміни у подачі води.

За даними міськради, усі сумські водозабори з 17:00 до 21:00 подаватимуть воду в місто. "Проте, у зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці, з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель містян і здійснюватимуть наповнення резервуарів. Потурбуйтесь про запас питної води", - наголосили у міськраді.

Раніше сьогодні у Сумах відновили енергопостачання всіх водозаборів після масованої атаки рф.