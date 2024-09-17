россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Сумах, есть раненый - прокуратура

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по предприятию в городе Сумы, есть раненый, сообщили в Сумской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 сентября около 11:05 "оккупанты нанесли удар, вероятно баллистической ракетой, по территории одного из предприятий в городе Сумы".

Ранее в Сумской ОВА сообщили, что сегодня, 17 сентября, днем состоялась очередная массированная ракетная атака россиян на Сумщину и зафиксировано 4 взрыва. В Генштабе сообщили, что враг нанес 4 ракетных удара по Сумах.

"В результате атаки врага получил ранения 41-летний мужчина", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как указали в Сумском горсовете, по информации управления здравоохранения, во время повторного вражеского удара пострадал мужчина 1983 года рождения. "У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. Пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение", - отметили в горсовете в Telegram.

Как сообщили в прокуратуре, проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

На фоне вражеских ударов по энергетике в Сумах предупредили об изменениях в подаче воды.

По данным горсовета, все сумские водозаборы с 17:00 до 21:00 будут подавать воду в город. "Однако, в связи со сложной ситуацией в энергетике, с 21:00 водонасосные станции приостановят водоснабжение домов горожан и будут осуществлять наполнение резервуаров. Позаботьтесь о запасе питьевой воды", - отметили в горсовете.

Ранее сегодня в Сумах восстановили энергоснабжение всех водозаборов после массированной атаки рф.