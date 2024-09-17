После российских ударов по энергообъектам в Сумах и области наблюдается отключение электроэнергии. Сейчас работают ремонтные бригады, создан Координационный штаб. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Были доклады по ситуации в Сумах и области. После российских ударов по энергообъектам есть отключения. Город Сумы, районы области. Сейчас работают ремонтные бригады. Создан Координационный штаб. Я благодарю всех, кто привлечен к восстановительным работам: и энергетикам, и областной власти, и местной власти, всем работникам ГСЧС - сказал Зеленский.

Напомним,

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