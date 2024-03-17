На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Сегодня утром, 17 марта, в Ахтырке прогремели взрывы. Об этом пишет Общественное. Передает УНН.

Детали

Сообщается, что было слышно три взрыва, в городе пропал свет. Больше подробностей пока нет.

Стоит отметить, что в регионе объявлена воздушная тревога.

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