Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз

16 марта военные РФ 66 раз обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелам подверглись 14 общин. Об этом сообщили в ОВА, передает УНН.

Детали

Великописаревская община: осуществлены пуски КАБ с самолета тактической авиации (16 взрывов), пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (2 взрыва), минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА (1 взрыв).

Тростянецкая община: зафиксирован обстрел БпЛА (1 взрыв).

Миропольская община: армия РФ ударила из артиллерии (1 взрыв). Также произошел обстрел БпЛА типа FPV дрон-камиказде (1 взрыв).

Середино-Будская община: российские военные ударили из РСЗО (5 взрывов), минометов (17 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и совершили обстрел БпЛА FPV-дроном-камикадзе (1 взрыв).

Хотинская община: 18 мин сбросили армейцы РФ на территорию громады. Также были артобстрел (2 взрыва), обстрел из стрелкового оружия, РСЗО (10 взрывов) и сброс с БпЛА взрывчатых предметов (4 взрыва).

Краснопольская община: были артобстрелы (9 взрывов) и сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв).

Свесская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (10 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия.

Шалыгинская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская община: российские военные ударили из артиллерии (22 взрыва), АГС (40 взрывов), минометов (8 взрывов) и сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство (1 взрыв). Также состоялись пуск КАБ с самолета тактической авиации (1 взрыв), ракетный удар (1 взрыв), танковый обстрел (10 взрывов).

Эсманская община: 3 мины сбросила армия РФ на территорию громады.

Ворожбянская община: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

Новослободская община: военные РФ били из артиллерии (3 взрыва) и минометов (34 взрыва).

Юнаковская община: осуществлен сброс с БпЛА взрывчатых предметов (2 взрыва).

Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые