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Оккупанты обстреляли Сумскую область 66 раз
16 марта российские военные 66 раз обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и беспилотники.
"Муниципальная няня" может стать прототипом семейных садиков - Жолнович
Программа "Муниципальная няня" может стать прототипом будущих семейных детских садов, поскольку Министерство образования разрабатывает систему трансформации детских садов, включая семейные варианты.
Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква
Украина ведет активные переговоры о гарантиях безопасности с 10 странами, в дополнение к уже заключенным 7 таким соглашениям с 5 странами G7.
Макрон : "Мы с канцлером Шольцом придем к согласию относительно украинских инициатив"
Макрон заявил, что он и канцлер Шольц согласуют инициативы по Украине, подчеркнув значительные обязательства Германии в производстве вооружений и обслуживании военной техники, а также важность роли Германии в коалиции по вопросам вооружений дальнего радиуса действия.
В Одесской области идет боевая работа - Силы обороны юга
В Одесской области ведутся боевые действия с системами противовоздушной обороны, которые привлекают беспилотники со стороны Черного моря, сообщает Южное командование сил обороны.
Индия объявила дату самых масштабных выборов на планете
Всеобщие выборы в Индии, крупнейшие в мире с почти миллиардом избирателей, имеющих право голоса, начнутся 19 апреля и продлятся шесть недель, а результаты будут объявлены 4 июня, поскольку действующий премьер-министр Нарендра Моди претендует на третий срок подряд.
В Мексике наркокартель взял в заложники 30 граждан Грузии
Наркокартель в Мексике взял в заложники 30 граждан Грузии, в том числе малолетних детей, и требует за их освобождение выкуп в размере 90 000 долларов США.
В случае очередной эскалации Франция готова отреагировать, но инициатором агрессии не станет
Франция готова ответить на любую возможную российскую агрессию, но сама не будет инициировать никакой агрессии, поскольку кремлевский режим сошел с рельсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Буданов: нападения на приграничные регионы РФ быстро не прекратятся
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, нападения россиян, воюющих на стороне Украины, на приграничные регионы России будут продолжаться в обозримом будущем.
SpaceX планирует создать сеть спутников-шпионов для разведки США - Reuters
В 2021 году SpaceX подписала контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов на создание сети из сотен спутников-шпионов для разведывательного сообщества США для отслеживания целей по всему миру.