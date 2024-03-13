Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые

Враг из рф в очередной раз обстрелял пограничные общины на Сумщины. Из-за атаки россиян по Великописаревской общине в среду 13 марта погиб один человек, еще два получили ранения. Об этом сообщили в прокуратуре Сумщины, передает УНН.

По версии следствия, 13 марта 2024 года, около 14:00, используя запрещенные международным правом методы ведения войны, противник обстрелял из минометов объекты гражданской инфраструктуры Великопысаровской общины Охтырского района. В результате обстрела погиб 54-летний мирный житель и были ранены две женщины. - сообщили в прокуратуре Сумской области.

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По факту обстрела прокуроры начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия обстрела были зафиксированы сотрудниками правоохранительных органов. Материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Напомним

В ночь на 12 марта оккупанты ударили "шахедом" по пятиэтажному дому в Сумах . Было разрушено около пятнадцати квартир. По меньшей мере два человека погибли и еще восемь жителей получили ранения.