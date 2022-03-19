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В Сумской области есть случаи пыток и похищения оккупантами людей - глава ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Сумской области критическая ситуация в нескольких населенных пунктах в двух районах - Сумском и Ахтырском, известно про пытки и похищения оккупантами людей. В Тростянце продолжают свою оккупацию российские вражеские войска, но украинские защитники продолжают выбивать здесь врага. Об этом в ночь на субботу, 19 марта, сообщил в Telegram глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Детали

"В целом, критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Орки заходят в села и мародерствуют, учиняют беспорядок. Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при "пособничестве" местных жителей, которые работают на русский мир" - указал Живицкий.

Он напомнил, что это недопусимо и влечет за собой 15 лет заключения. "Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле", - подчеркнул чиновник.

Тростянце продолжают свою оккупацию российские вражеские войска. Сегодня они стреляли по больнице, разрушения большие, но погибших, к счастью нет. А 93-я бригада ВСУ, в нашу очередь, продолжает выбивать врага на этом направлении. Разбили колонну вражеской техники и сожгли ее, спасибо всем причастным!" - добавил председатель ОГА.

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Также он сообщил, что жители Ахтырки к войне уже привыкли. "Как весной начинает сходить зелень после холодной зимы, так и здесь. На руинах города продолжают создаваться новые семьи. Сегодня была очередная свадьба", - сообщил Живицкий.

Также он напомнил, что в Сумах 18 марта произошел масштабный пожар вследствие обстрелов. Загорелось на территории предприятия. "Это складские помещения одного из предприятий. К счастью, погибших нет", - указал он.

Офис Генпрокурора уже открыл уголовное производство по факту пожара в Сумах из-за артобстрела оккупантов.

Дополнение

Что касается ситуации в сфере ЖКХ в Сумской области, то, со слов Живицького, она следующая:

  • Ахтырка. ТЭЦ и электроподстанция полностью разрушены, теплоноситель по городу отсутствует. Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение подается с перебоями.
  • Тростянец. Ситуация пока неизвестна, отсутствует связь.
  • Шосткинский район - электроснабжение с перебоями.
  • Без света остаются 28 300 абонентов в области.
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