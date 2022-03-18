У Сумах через обстріли окупантів загорівся склад з лакофарбовою продукцією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сумах внаслідок артобстрілу російськими окупантами загорівся одноповерховий склад з лакофарбовою продукцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Пожежа сталася приблизно о 16:00 на площі більше ніж 6 тис. м кв.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо
У Сумській області російські окупанти обстрілюють цивільне населення, в деяких районах чоловіків забирають у невідомому напрямку.