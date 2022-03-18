У Сумах через обстріли окупантів загорівся склад з лакофарбовою продукцією

Деталі

Пожежа сталася приблизно о 16:00 на площі більше ніж 6 тис. м кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо

У Сумській області російські окупанти обстрілюють цивільне населення, в деяких районах чоловіків забирають у невідомому напрямку.