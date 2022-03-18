На Сумщині окупанти обстрілюють цивільних та забирають чоловіків у невідомому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вночі рашисти обстрілювали цивільне населення Сумської області. В деяких районах нелюди знущаються над цивільним населенням, чоловіків забирають у невідомому напрямку. Про це інформує Сумська ОДА, пише УНН.
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“В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії. В селах цих районів орки повиганяли людей з хат, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки”, - йдеться в повідомленні.
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Як зазначили, з деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків в невідомому напрямку.
Окрім цього, зранку на Сумщині підтвердили гуманітарні коридори до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.
Додамо
Правоохоронці відкрили провадження через викрадення російськими окупантами людей у Сумській області під приводом евакуації.