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На Сумщині окупанти обстрілюють цивільних та забирають чоловіків у невідомому напрямку

На Сумщині окупанти обстрілюють цивільних та забирають чоловіків у невідомому напрямку

Київ • УНН

 • 312674 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Вночі рашисти обстрілювали цивільне населення Сумської області. В деяких районах нелюди знущаються над цивільним населенням, чоловіків забирають у невідомому напрямку. Про це інформує Сумська ОДА, пише УНН.

Цитата

“В Охтирському районі та на околицях Сум тривали нічні артобстріли російської армії. В селах цих районів орки повиганяли людей з хат, знущаються над ними, забирають їжу, ламають телефони та палять будинки”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, з деяких населених пунктів забирають усіх чоловіків в невідомому напрямку.

Окрім цього, зранку на Сумщині підтвердили гуманітарні коридори до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

Додамо

Правоохоронці відкрили провадження через викрадення російськими окупантами людей у Сумській області під приводом евакуації.

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