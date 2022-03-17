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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5922 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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​Викрадення окупантами людей на Сумщині: відкрито провадження

​Викрадення окупантами людей на Сумщині: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 78219 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через викрадення російськими окупантами людей у Сумській області під приводом евакуації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення людей, вчиненого представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України)»,- йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, військовослужбовці РФ під приводом евакуації силоміць вивезли до міграційного центру на території країни-агресора родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.

Доповнення

Російські окупанти викрали мера міста Скадовськ Херсонської області Олександра Яковлєва і секретаря міськради Юрія Палюха.

Українські Національні Новини

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