Викрадення окупантами людей на Сумщині: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через викрадення російськими окупантами людей у Сумській області під приводом евакуації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генерального прокурора.
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“За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення людей, вчиненого представником іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України)»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, військовослужбовці РФ під приводом евакуації силоміць вивезли до міграційного центру на території країни-агресора родину з 5 осіб, які проживали в одному з населених пунктів поблизу кордону.
Доповнення
Російські окупанти викрали мера міста Скадовськ Херсонської області Олександра Яковлєва і секретаря міськради Юрія Палюха.