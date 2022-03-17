​Похищение оккупантами людей в Сумской области: открыто производство

Цитата

“При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту похищения людей, совершенного представителем иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, военнослужащие РФ под предлогом эвакуации насильственно вывезли в миграционный центр на территории страны-агрессора семью из 5 человек, которые проживали в одном из населенных пунктов вблизи границы.

Дополнение

Российские оккупанты похитили мэра города Скадовск Херсонской области Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.



