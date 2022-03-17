Похищение оккупантами людей в Сумской области: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за похищения российскими оккупантами людей в Сумской области под предлогом эвакуации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис генерального прокурора.
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“При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту похищения людей, совершенного представителем иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, военнослужащие РФ под предлогом эвакуации насильственно вывезли в миграционный центр на территории страны-агрессора семью из 5 человек, которые проживали в одном из населенных пунктов вблизи границы.
Дополнение
Российские оккупанты похитили мэра города Скадовск Херсонской области Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.