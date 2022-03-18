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В Сумской области оккупанты обстреливают гражданских и забирают мужчин в неизвестном направлении

В Сумской области оккупанты обстреливают гражданских и забирают мужчин в неизвестном направлении

Киев • УНН

 • 312674 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Ночью рашисты обстреливали гражданское население Сумской области. В некоторых районах нелюди издеваются над гражданским населением, мужчин забирают в неизвестном направлении. Об этом информирует Сумская ОГА, пишет УНН.

Цитата

“В Ахтырском районе и на окраинах Сум продолжались ночные артобстрелы русской армии. В селах этих районов орки выгнали людей из домов, издеваются над ними, забирают еду, ломают телефоны и жгут дома”, - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, из некоторых населенных пунктов оккупанты забирают всех мужчин в неизвестном направлении.

Кроме этого, утром в Сумской области подтвердили гуманитарные коридоры в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Великая Писаревка.

Добавим

Правоохранители открыли производство из-за похищения российскими оккупантами людей в Сумской области под предлогом эвакуации.

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