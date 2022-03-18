В Сумах из-за обстрелов оккупантов загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Детали

Пожар произошел примерно в 16:00 на площади более 6 тыс. кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечено 20 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним

В Сумской области российские оккупанты обстреливают гражданское население, в некоторых районах мужчин забирают в неизвестном направлении.