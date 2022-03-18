В Сумах из-за обстрелов оккупантов загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сумах в результате артобстрела российскими оккупантами загорелся одноэтажный склад с лакокрасочной продукцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Пожар произошел примерно в 16:00 на площади более 6 тыс. кв.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС привлечено 20 спасателей и 4 единицы техники.
Напомним
В Сумской области российские оккупанты обстреливают гражданское население, в некоторых районах мужчин забирают в неизвестном направлении.