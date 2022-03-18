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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 45223 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Біля Тростянця на Сумщині ЗСУ знищили колону техніки окупантів

Біля Тростянця на Сумщині ЗСУ знищили колону техніки окупантів

Київ • УНН

 • 100080 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Біля Тростянця в Сумській області українські сили оборони знищили колону ворожої техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вночі рашисти обстрілювали цивільне населення Сумської області. В деяких районах нелюди знущаються над цивільним населенням, чоловіків забирають у невідомому напрямку.

Додамо

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів.

Українські Національні Новини

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