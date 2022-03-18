Біля Тростянця на Сумщині ЗСУ знищили колону техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Біля Тростянця в Сумській області українські сили оборони знищили колону ворожої техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
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"Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.
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Вночі рашисти обстрілювали цивільне населення Сумської області. В деяких районах нелюди знущаються над цивільним населенням, чоловіків забирають у невідомому напрямку.
Додамо
Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів.