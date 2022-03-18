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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60197 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти не сховаються: Генштаб ЗСУ показав українську "Стугну" в роботі

Окупанти не сховаються: Генштаб ЗСУ показав українську "Стугну" в роботі

Київ • УНН

 • 607817 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує  техніку російських окупантів, інформує УНН з посиланням на відео.

Цитата

"Бойова робота розрахунку ПТРК "Стугна-П". Російські окупанти ніде не сховаються. Майстри своєї справи "працюють" і на великих дальностях", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео, як військові Збройних сил України за допомогою ПТРК "Стугна" знищили техніку російських окупантів.

"Наша "Стугна" б'є росіян не гірше за "Джавелінів", — написав Геращенко.

Українські Національні Новини

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