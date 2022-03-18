Окупанти не сховаються: Генштаб ЗСУ показав українську "Стугну" в роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України показав, як український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна-П" знищує техніку російських окупантів, інформує УНН з посиланням на відео.
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"Бойова робота розрахунку ПТРК "Стугна-П". Російські окупанти ніде не сховаються. Майстри своєї справи "працюють" і на великих дальностях", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео, як військові Збройних сил України за допомогою ПТРК "Стугна" знищили техніку російських окупантів.
"Наша "Стугна" б'є росіян не гірше за "Джавелінів", — написав Геращенко.