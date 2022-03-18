Оккупанты не спрячутся: Генштаб ВСУ показал украинскую "Стугну" в работе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов, информирует УНН со ссылкой на видео.
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"Боевая работа расчета ПТРК "Стугна-П". Российские оккупанты нигде не спрячутся. Мастера своего дела "работают" и на больших дальностях", — говорится в сообщении.
Напомним
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, как военные Вооруженных сил Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили технику российских оккупантов.
"Наша "Стугна" бьет россиян не хуже "Джавелинов", — написал Геращенко.