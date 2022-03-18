Оккупанты не спрячутся: Генштаб ВСУ показал украинскую "Стугну" в работе

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"Боевая работа расчета ПТРК "Стугна-П". Российские оккупанты нигде не спрячутся. Мастера своего дела "работают" и на больших дальностях", — говорится в сообщении.

Напомним

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, как военные Вооруженных сил Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили технику российских оккупантов.

"Наша "Стугна" бьет россиян не хуже "Джавелинов", — написал Геращенко.