Оккупанты не спрячутся: Генштаб ВСУ показал украинскую "Стугну" в работе

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Киев • УНН

 • 607816 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов, информирует УНН со ссылкой на видео.

Цитата

"Боевая работа расчета ПТРК "Стугна-П". Российские оккупанты нигде не спрячутся. Мастера своего дела "работают" и на больших дальностях", — говорится в сообщении.

Напомним

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, как военные Вооруженных сил Украины с помощью ПТРК "Стугна" уничтожили технику российских оккупантов.

"Наша "Стугна" бьет россиян не хуже "Джавелинов", — написал Геращенко.

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