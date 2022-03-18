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19:03 • 39569 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 101913 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 104055 просмотра

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15 марта, 13:08 • 96764 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 68603 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле Тростянца в Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов

Возле Тростянца в Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Возле Тростянца в Сумской области украинские силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Цитата

"Возле Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ночью рашисты обстреливали гражданское население Сумской области. В некоторых районах нелюди издеваются над гражданским населением, мужчин забирают в неизвестном направлении.

Добавим

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов.

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