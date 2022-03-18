Возле Тростянца в Сумской области ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Возле Тростянца в Сумской области украинские силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
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"Возле Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", - говорится в сообщении.
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Ночью рашисты обстреливали гражданское население Сумской области. В некоторых районах нелюди издеваются над гражданским населением, мужчин забирают в неизвестном направлении.
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Стугна-П" уничтожает технику российских оккупантов.