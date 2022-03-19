На Сумщині є випадки катування та викрадення окупантами людей - голова ОДА

КИЇВ. 19 березня. УНН. На Сумщині критична ситуація у кількох неселених пунктах у двох районах - Сумському та Охтирському, відомо про катування та викрадення окупантами людей. У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська, але українські захисники продовжують вибивати тут ворога. Про це у ніч на суботу, 19 березня, повідомив у Telegram голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, пише УНН.