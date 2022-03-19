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На Сумщині є випадки катування та викрадення окупантами людей - голова ОДА

На Сумщині є випадки катування та викрадення окупантами людей - голова ОДА

Київ • УНН

 • 148339 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. На Сумщині критична ситуація у кількох неселених пунктах у двох районах - Сумському та Охтирському, відомо про катування та викрадення окупантами людей. У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська, але українські захисники продовжують вибивати тут ворога. Про це у ніч на суботу, 19 березня, повідомив у Telegram голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, пише УНН.

Деталі

"Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад. Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір" - вказав Живицький.

Він нагадав, що це недопусимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. "Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі", - наголосив посадовець.

Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає. А 93 бригада ЗСУ, у нашу чергу, продовжує вибивати ворога на цьому напрямку. Розбили колону ворожої техніки і спалили її, дякую всім причетним!" - додав голова ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля Тростянця на Сумщині ЗСУ знищили колону техніки окупантів

Також він повідомив, що жителі Охтирки до війни вже призвичаїлися. "Як весною починає сходити зелень після холодної зими, так і тут. На руїнах міста продовжують створюватися нові сім'ї. Було сьогодні чергове весілля", - повідомив Живицький.

Також він нагадав, що у Сумах 18 березня сталася масштабна пожежа внаслідок обстрілів. Загорілося на території підприємства. "Це складські приміщення одного з підприємств. На щастя, загиблих немає", - вказав він.

Офіс Генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження за фактом пожежі у Сумах через артобстріл окупантів.

Доповнення

Що стосується ситуації у сфері ЖКГ на Сумщині, то, зі слів Живицького, вона виглядає так:

  • Охтирка. ТЕЦ та електропідстанція повністю зруйнована, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.
  • Тростянець. Ситуація наразі невідома, відсутній зв'язок.
  • Шосткинський район - електропостачання з перебоями.
  • Без світла залишаються 28 300 абонентів в області.
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