Очередные трофеи: в Сумской области тероборона захватила три российских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Сумской области территориальная оборона остановила три вражеских танка и самоходную артиллерийскую установку. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Тероборона Сумской области сопротивляется каждый день: собирает трофеи и обезвреживает врага. 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской россии и одну САУ", — написал Живицкий.
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