Очередные трофеи: в Сумской области тероборона захватила три российских танка

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"Тероборона Сумской области сопротивляется каждый день: собирает трофеи и обезвреживает врага. 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской россии и одну САУ", — написал Живицкий.

Напомним

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт управления российских оккупантов на Киевском направлении.