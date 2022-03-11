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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3714 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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ЗСУ знищили ворожий пункт управління на Київському напрямку

ЗСУ знищили ворожий пункт управління на Київському напрямку

Київ • УНН

 • 192393 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Повітряні сили Збройних сил України знищили пункт управління російських окупантів на Київському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує УНН.

Цитата

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні сили", — написав Залужний.

Нагадаємо

Українські військові знищили командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ, генерал-майора Андрія Колеснікова.

Українські Національні Новини

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