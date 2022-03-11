Став "двохсотим": ліквідували генерал-майора, командувача 29-ї армії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Українські оборонці знищили командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колеснікова. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Хороша новина: сьогодні став "двохсотим" командувач 29-ї армії Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков”, - написав він.
Це ж повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.
Нагадаємо
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.