Стал "двухсотым": ликвидировали генерал-майора, командующего 29-й армии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинские защитники уничтожили командующего 29-й армии Восточного военного округа РФ генерал-майора Андрея Колесникова. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников”, - написал он.
Это же сообщил командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады VIII созыва Артем Витко.
Напомним
Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.