Стал "двухсотым": ликвидировали генерал-майора, командующего 29-й армии РФ

Цитата

“Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников”, - написал он.

Это же сообщил командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады VIII созыва Артем Витко.

Напомним

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.