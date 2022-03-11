Стал "двухсотым": ликвидировали генерал-майора, командующего 29-й армии РФ

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинские защитники уничтожили командующего 29-й армии Восточного военного округа РФ генерал-майора Андрея Колесникова. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армии Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников”, - написал он.

Это же сообщил командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады VIII созыва Артем Витко.

Напомним

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

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