ВСУ уничтожили вражеский пункт управления на Киевском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт управления российских оккупантов на Киевском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информируетУНН.
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"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные силы", - написал Залужный.
Напомним
Украинские военные уничтожили командующего 29-й армии Восточного военного округа РФ, генерал-майора Андрея Колесникова.