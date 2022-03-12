Чергові трофеї: на Сумщині тероборона захопила три російські танки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Сумській області територіальна оборона зупинила три ворожі танки та самохідну артилерійську установку. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї і знешкоджує ворога. 16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської росії та одну САУ", — написав Живицький.
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